Леонченко: "Локомотив" с помощью Рангника хочет создать систему по мировым стандартам

ТАСС, 6 июля. Московский "Локомотив" с приходом Ральфа Рангника рассчитывает создать отвечающую лучшим мировым стандартам футбольную систему. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко.

Во вторник "Локомотив" назначил немца Рангника на пост руководителя по спорту и развитию.

"Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию ФК "Локомотив". Как и его команда, он будет работать в клубе. Полномочия Ральфа самые широкие: он возглавляет всю футбольную часть и отвечает как за стратегическое планирование, так и все векторы развития от юношеских команд до основы", - рассказал Леонченко.

"Мы перестраиваем структуру клуба по самым различным направлениям. Должности спортивного директора у нас не будет. Его функции в числе многих других будут у штаба Рангника. С приходом специалиста такого уровня, как Ральф Рангник, и его штаба мы рассчитываем создать отвечающую лучшим мировым стандартам футбольную систему клуба", - добавил генеральный директор "Локомотива".

Рангник дважды возглавлял немецкий "Лейпциг" (2015-2016, 2018-2019). С июля 2012 года по июнь 2019 года он с перерывами на тренерскую деятельность возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл". За время его работы "Лейпциг" становился бронзовым призером чемпионата Германии, а также выходил в финал кубка страны.

Также Рангник был главным тренером в "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" он выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.