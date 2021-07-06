{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

СМИ: на стадионы во время Олимпиады в Токио будут допускать не более 5 тыс. зрителей

Иностранные зрители присутствовать на соревнованиях не будут

ТАСС, 6 июля. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют установить лимит на допустимое число зрителей на стадионах в 5 тыс. человек. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.

По данным агентства, организаторы Олимпийских игр могут согласовать данное решение в четверг.

На эту тему
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов

2 июля Kyodo информировало о намерении организаторов провести 8 июля пятистороннюю онлайн-встречу для обсуждения вопросов, связанных с допустимым числом зрителей на стадионах в ходе соревнований на фоне непростой ситуации с распространением нового коронавируса в столичном регионе. В ней примут участие, в частности, представители японского правительства, токийской администрации, Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета токийского Олимпиады.

21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%. Однако, как отмечает агентство, в свете сложной ситуации с коронавирусом в стране правительству Японии и организаторам будет трудно провести игры с таким количеством болельщиков.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Иностранные зрители присутствовать на соревнованиях не будут.

Теги
Олимпиада в Токио
Олимпиада в Токио
Сборная России по гребле прибыла в Приморье для подготовки к Олимпиаде
Команда будет тренироваться в регионе с 7 по 30 июля
Читать полностью