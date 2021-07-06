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Евро-2020
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Испанцы сравняли счет в матче полуфинала Евро с командой Италии

Ответный мяч в ворота итальянцев отправил Альваро Мората
Альваро Мората EPA-EFE/Laurence Griffiths
Описание
Альваро Мората
© EPA-EFE/Laurence Griffiths

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Испании сравняла счет в матче против команды Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Первый мяч на 60-й минуте забил 23-летний полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, у испанцев на 80-й минуте отличился одноклубник Кьезы Альваро Мората.

Кьеза забил второй гол на текущем чемпионате Европы. Отец Федерико Кьезы - Энрико - также выступал за сборную Италии, он на чемпионатах Европы забил один мяч - на турнире 1996 года. Энрико Кьеза играл на позиции центрального нападающего. Мората забил третий мяч на турнире и стал лучшим бомбардиром испанской сборной.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Финал пройдет 11 июля. В другом полуфинале 7 июля сыграют команды Дании и Англии.

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