Испанцы сравняли счет в матче полуфинала Евро с командой Италии

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Сборная Испании сравняла счет в матче против команды Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Первый мяч на 60-й минуте забил 23-летний полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза, у испанцев на 80-й минуте отличился одноклубник Кьезы Альваро Мората.

Кьеза забил второй гол на текущем чемпионате Европы. Отец Федерико Кьезы - Энрико - также выступал за сборную Италии, он на чемпионатах Европы забил один мяч - на турнире 1996 года. Энрико Кьеза играл на позиции центрального нападающего. Мората забил третий мяч на турнире и стал лучшим бомбардиром испанской сборной.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Финал пройдет 11 июля. В другом полуфинале 7 июля сыграют команды Дании и Англии.