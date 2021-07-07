Борис Джонсон пожелал удачи сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал сборной Англии удачи в полуфинале чемпионата Европы по футболу. Слова поддержки национальной команде, которая сыграет в четверг со сборной Дании, приводит канцелярия британского премьера.

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"[Главный тренер] Гарет Саутгейт и сборная Англии вызвали чувство гордости у нации на чемпионате Европы, сегодня вечером мы все будем желать им удачи в выходе в финал. Верните футбол домой (отсылка к песне Three Lions (Football's Coming Home) группы The Lightning Seeds - прим. ТАСС)", - сказал Джонсон.

В песне Three Lions, которую цитирует глава правительства Великобритании, поется "football's coming home", что можно перевести как "футбол возвращается домой". Группа Lightning Seeds записала песню в 1996 году к чемпионату Европы, который проходил в Англии. Композиция посвящена национальной команде, эмблемой которой является изображение трех львов. Лейтмотив песни про возвращение футбола служит напоминанием о том, что родоначальниками игры являются англичане.

Матч полуфинала между Англией и Данией пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Англичане не попадали в полуфинал чемпионата Европы с 1996 года. Тогда матч, также прошедший на стадионе "Уэмбли", завершился победой сборной Германии по пенальти. Единственный промах с 11-метровой отметки у англичан допустил Саутгейт.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы завершится 11 июля. Финал примет "Уэмбли". Игры турнира также проходили в Санкт-Петербурге, Баку, Амстердаме, Риме, Мюнхене, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене и Севилье.