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Допинг в спорте

Американская легкоатлетка Ричардсон пропустит Олимпиаду после дисквалификации за марихуану

Американское антидопинговое агентство отстранило спортсменку на месяц
Ша'Кэрри Ричардсон AP/Charlie Riedel
Описание
Ша'Кэрри Ричардсон
© AP/Charlie Riedel

ТАСС, 7 июля. Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики США (USATF).

2 июля Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало спортсменку на месяц. В пробе Ричардсон были обнаружены следы вещества, которое является основным компонентом марихуаны.

В ночь на среду USATF опубликовала состав спортсменов на Олимпийские игры в Токио, Ричардсон не вошла в заявку. По итогам национальной олимпийской квалификации Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров с результатом 10,86 секунды.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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