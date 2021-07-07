Американская легкоатлетка Ричардсон пропустит Олимпиаду после дисквалификации за марихуану

ТАСС, 7 июля. Американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики США (USATF).

2 июля Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало спортсменку на месяц. В пробе Ричардсон были обнаружены следы вещества, которое является основным компонентом марихуаны.

В ночь на среду USATF опубликовала состав спортсменов на Олимпийские игры в Токио, Ричардсон не вошла в заявку. По итогам национальной олимпийской квалификации Ричардсон заняла первое место в беге на 100 метров с результатом 10,86 секунды.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.