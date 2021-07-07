Сборная России по гребле прибыла в Приморье для подготовки к Олимпиаде

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ прибыла в Приморье для завершающего этапа подготовки к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио. На специально подготовленной для спортсменов базе на озере Теплое в Партизанском городском округе будут тренироваться 15 спортсменов, сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта.

"Основная задача - пройти акклиматизацию, как можно скорее приступить к тренировкам, к работе. У нас 24 дня до старта. До 30 июля мы будем находится в Лозовом, дальше - вылетаем в Токио, 2 [августа] у нас начинается наш непосредственно старт - гребля на байдарках и каноэ", - сказал тренер сборной России Дмитрий Адаев.

"У нас две с половиной недели назад прошел чемпионат России, [затем] мы сделал пятидневный перерыв, накануне провели неделю подготовки в Москве", - сказал Адаев, отметив, что три года назад спортсмены приезжали в Японию на тренировочные сборы и проходили ступенчатую акклиматизацию. "Место нам знакомо, Япония знакома, Дальний Восток тоже не в первый раз используем в своей подготовке", - заявил тренер.

Он также отметил, что первая тренировка состоится в четверг. "Мы планируем первую тренировку уже завтра - легкую, втягивающую. Я думаю, [потребуется] 4-5 дней, [затем] мы должны уже войти в режим и приступить к нагрузкам, потому что времени не так много, нужно совершенствовать форму и идти дальше", - добавил Адаев, отметив, что для гребцов в Приморье созданы все условия.

Каноист Виктор Мелантьев сказал, что спортивное оборудование сборная привезла с собой, так как весла являются индивидуальными рабочими инструментами. Лодки для гребцов доставляли автомобильным транспортом, их перевозка заняла шесть дней.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.