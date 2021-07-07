Сборные Аргентины и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу

ТАСС, 7 июля. Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Сборная Бразилии второй раз подряд вышла в финал Кубка Америки по футболу

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, по регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия пенальти. В составе сборной Аргентины отличился Лаутаро Мартинес (7-я минута), у колумбийцев гол забил Луиш Диас (61). В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы - 3:2.

В финале аргентинцы сыграют с бразильцами, которые 6 июля обыграли сборную Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдет 11 июля. Днем ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.

Аргентинцы выигрывали Кубок Америки 14 раз, по этому показателю они уступают только уругвайцам, на счету которых 15 трофеев. В последний раз команда Аргентины становилась победителем турнира в 1993 году. Бразильцы являются действующими обладателями трофея, в финале Кубка Америки 2019 года они обыграли перуанцев со счетом 3:1. Всего на счету команды девять трофеев.

Команды Аргентины и Бразилии встречались в рамках Кубка Америки 33 раза, аргентинцы одержали 15 побед, бразильцы - 10, восемь матчей завершились вничью. Ранее сборные дважды играли друг против друга в финальных матчах, в 2004 году сборная Бразилии выиграла в серии пенальти (2:2, 4:2). На следующем турнире, проходившем в 2007 году, они разгромили аргентинцев в основное время (3:0).

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.