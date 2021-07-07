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Олимпиада в Токио

Команда России по гребному спорту заселится в Олимпийскую деревню в Токио 18 июля

В настоящий момент спортсмены тренируются на озере, расположенном рядом с городом Тояма

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские гребцы, находящиеся в настоящее время на тренировочном сборе в Японии, планируются заселиться в Олимпийскую деревню 18 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по гребному спорту Дмитрий Ковалев.

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Команда России по гребному спорту приехала в Японию 2 июля, заключительный этап подготовки к Олимпиаде она проходит на озере, расположенном рядом с городом Тояма на западном побережье острова Хонсю.

"Подготовка идет в соответствии с планом, все тренируются. Тренировки завершатся 18 июля, и в этот же день мы собираемся заселиться в Олимпийскую деревню", - сказал Ковалев.

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что команда каждый день сдает тесты на коронавирус (ПЦР) и не имеет свободы в передвижениях, ограничиваясь маршрутом отель - тренировочное озеро.

В состав команды России по гребному спорту вошли Александр Вязовкин, Илья Кондратьев, Андрей Потапкин, Артем Косов, Никита Еськин, Николай Пименов, Александр Матвеев, Анна Пракатень, Екатерина Курочкина, Екатерина Питиримова, Мария Боталова, Анастасия Лебедева, Василиса Степанова и Елена Орябинская. Запасной заявлена Кира Ювченко.

Финальные заезды с участием российских гребцов пройдут в период с 27 по 30 июля: 27 июля будут разыграны медали в соревнованиях мужских четверок парных, 28 июля - мужских и женских двоек парных, 29 июля - женских двоек парных легкого веса и распашных без рулевого, а 30 июля - мужских и женских одиночек. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.

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