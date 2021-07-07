Медицинский центр в Деревне Универсиады-2023 сможет принимать до 400 человек в смену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Мощность медицинского центра в Деревне Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, составит 400 посещений в смену. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на панельной сессии "Универсиада-2023: наследие и эффекты для экономики территории" на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром".

"Будет выстроен медицинский центр, мощность центра составляет 400 посещений в смену", - сказал Рапопорт.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU).

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Партнер выставки - Италия.