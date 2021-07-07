"Культурная Универсиада" в Екатеринбурге соберет более 300 участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Более 300 участников примут участие в "Культурной Универсиаде" - соревнованиям по трем видам искусства, которые пройдут в рамках Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом на панельной сессии "Универиада-2023: наследие и эффекты для экономики территории" на площадке международной промышленной выставки "Иннопром" сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В докладе министра сообщается, что "Культурная Универсиада" будет длиться 10 дней, соберет более 300 участников и свыше 150 творческих номеров.

"В рамках культурного блока будет проведены три категории соревнований по сценическим движениям и танцам, музыке и вокалу, а также стрит-арту", - сказал Рапопорт.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.

В 2021 году страной-партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка проходит с 5 по 8 июля.