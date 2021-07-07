Кириленко рассказал об ожиданиях от игры сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко хотел бы, чтобы мужская и женская национальные команды по игре "3 на 3" (3х3) завоевали медали на Олимпиаде в Токио, но отметил, что прогнозировать выступление сборных не позволяет очень много деталей. Об этом он рассказал ТАСС.

Во вторник тренерские штабы мужской и женской сборных России по баскетболу 3x3 объявили первую часть заявки на Олимпиаду в Токио. В связи с тонкостями процедуры сейчас в списки обеих команд внесены по четыре фамилии из шести потенциальных участников Игр. Оставшиеся члены команд будут названы в течение двух недель.

"Баскетбол 3x3 дебютирует на Олимпиаде, и тут очень сложно строить ожидания, - сказал Кириленко. - В последние годы составы многих команд изменились, добавились игроки из 5x5, плюс из-за пандемии было меньше турниров, которые позволяли бы объективно сравнивать участников и оценивать силу. Даже проводить скаутинг стало тяжелее. В такой ситуации мы не можем отталкиваться от силы других команд, а только строить свою, готовить ее максимально эффективно, насколько это возможно, а когда придет время Олимпиады - наблюдать за мужской и женской сборными России и болеть за них".

"Нашим сборным по баскетболу 3x3 очень сложно ставить конкретную цель в Токио. Понятно, что все мы хотим выиграть две медали. В то же время есть очень много деталей, не позволяющих нам что-либо прогнозировать. Поэтому просто пожелаем удачи обеим сборным России", - добавил глава РФБ.

В первую часть заявки мужской сборной вошли Борис Логачев, Кирилл Писклов, Антон Понкрашов, Станислав Шаров, женской - Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова. Окончательные составы команд станут известны 23 июля - в день открытия Игр и перед стартом олимпийского турнира по баскетболу 3x3.