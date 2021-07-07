Леонов: РФС поддержал инициативу властей Татарстана по матчу сборной России в Казани

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана выступили инициаторами проведения в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" матча сборной России по футболу против команды Словакии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира, Российский футбольный союз поддержал это предложение. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду на официальном сайте сообщил о том, что матч между сборными России и Словакии в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года пройдет в Казани на "Ак Барс Арене" 8 октября. Национальная команда не играла в столице Татарстана с октября 2017 года - тогда россияне сыграли вничью с командой Ирана в товарищеском матче (1:1).

"На самом деле, у нас есть большой опыт, - сказал Леонов. - Мы проводили финал Кубка России (в 2016 году "Зенит" со счетом 4:1 обыграл ЦСКА - прим. ТАСС), а сборная довольно давно не приезжала. Мы вышли с такой инициативой, РФС поддержал ее".

"Сейчас такое пристальное внимание к нашей сборной. Надеюсь, что Казань будет тем местом, где мы увидим и узнаем что-то новое", - добавил министр спорта Татарстана.

Собеседник агентства отметил, что в регионе любят футбол. "Рубин" перевоплотился, а "Ак Барс Арена" - отличный стадион. Осенью, когда все вернутся в город, проведем матч с достойным соперником. Для нас всех, болельщиков футбола, это будет интересно", - продолжил он.

Также Леонов подтвердил, что предстоящую игру сборной России в Казани можно считать очередным этапом подготовки "Ак Барс Арены" к матчу за Суперкубок УЕФА, который пройдет в столице Татарстана в 2023 году. "Хорошо, что в Казани будет еще один эвент, который привлечет внимание. Если уходить в нюансы, операционно все одинаково - что матч за Суперкубок, что матч чемпионата; те же службы, тот же менеджмент, просто уровень внимания и уровень самих матчей разный, а по подготовке регламент один и тот же", - резюмировал региональный министр спорта.

Результаты сборной России в 2021 году

Сборная России в 2021 году провела восемь матчей. В конце марта команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова стартовала в отборе к чемпионату мира - 2022 с побед над сборными Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также поражения от команды Словакии (1:2). В конце мая и начале июня россияне в рамках подготовки к чемпионату Европы провели две контрольные игры - со сборной Польши команда сыграла вничью (1:1), а команду Болгарии обыграла (1:0). На самом турнире сборная России не смогла выйти в плей-офф, набрав три очка и заняв четвертое место в группе с командами Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

В отборе на чемпионат мира сборная России после трех туров с шестью очками занимает второе место, только по дополнительным показателям уступая команде Хорватии. Ближайшие матчи в квалификации к мировому первенству россияне проведут в сентябре - соперниками национальной команды станут хорваты (1 сентября, Москва, "Лужники"), киприоты (4 сентября, Никосия, стадион ГСП) и мальтийцы (7 сентября, Волгоград, "Волгоград Арена").

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 22 декабря 2022 года.