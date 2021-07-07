Самедов считает, что Черчесов справится с давлением общественности

ТАСС, 7 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов способен справиться с давлением общественности после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший футболист сборной Александр Самедов.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и технический комитет РФС признали результат команды неудовлетворительным.

"Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный, сейчас на него много чего обрушилось, - сказал Самедов. - Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную. Теперь все зависит от руководителей нашего футбола и их видения развития. Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и все будет нормально".

Самедов выступал за сборную России в период с 2011 по 2018 год. В составе национальной команды он провел 53 матча, забив семь мячей.