Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона

Джокович в третий раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона. В других четвертьфинальных матчах швейцарец Роджер Федерер (8-й номер мирового рейтинга) встретится с поляком Хубертом Хуркачем (18), а итальянец Маттео Берреттини (9) сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 34-летнего серба. В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым (25-й номер посева) и канадцем Денисом Шаповаловым (10).

На счету Джоковича 19 побед на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 84 победы на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Фучовичу 29 лет, он располагается на 48-й строчке мирового рейтинга и является победителем одного турнира АТР. На текущем Уимблдоне он показал лучший результат в карьере на турнирах Большого шлема. До этого он доходил до четвертого раунда в Австралии и Франции.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. В 2019 году победителем стал Джокович. В 2020-м Уимблдон не проводился из-за пандемии.