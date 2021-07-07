Кронпринц Дании с семьей присутствует на полуфинальном матче Евро в Лондоне

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Кронпринц Дании Фредерик, кронпринцесса Мэри и их сын принц Кристиан посетили полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором команда их страны сыграет со сборной Англии, передает корреспондент ТАСС со стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

Встреча начнется в 22:00 мск.

Принц Кристиан на игру пришел в футболке сборной Дании с фамилией Кристиана Эриксена на спине, поддержав тем самым игрока национальной команды, который в первом матче на Евро пережил остановку сердца.

Ожидается, что на стадионе датскую сборную будут поддерживать 8 тыс. зрителей.