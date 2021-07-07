"Финал четырех" баскетбольной Евролиги сезона-2021/22 пройдет в Берлине

ТАСС, 7 июля. "Финал четырех" баскетбольной Евролиги следующего сезона состоится в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Финал четырех" пройдет с 27 по 29 мая 2022 года. Матчи будут проводиться на "Мерседес-Бенц-Арене", вмещающей 14 500 зрителей.

На предварительном этапе Евролиги выступят 18 команд. По итогам двухкругового турнира (34 туров) восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Победители серий плей-офф, которые проводятся до трех побед одной из команд, выйдут в "Финал четырех". Россию в следующем розыгрыше Евролиги представят московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит".

Германия станет первой страной, которая примет "Финал четырех" Евролиги два раза подряд. В завершившемся сезоне решающие матчи состоялись в Кёльне. Победителем турнира стал турецкий клуб "Анадолу Эфес". Московский ЦСКА занял четвертое место.

Берлин ранее принимал "Финал четырех" в 2009 и 2016 годах. В Германии мероприятие пройдет в шестой раз.

Самым титулованным клубом Евролиги является мадридский "Реал", выигравший турнир десять раз. ЦСКА побеждал восемь раз - последний титул армейцы завоевали в 2019 году.