Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 9:7 в пользу россиянок. В полуфинале они сыграют с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сандерс. Крейчикова и Синякова были посеяны на турнире под первым номером.

ТАСС, 7 июля. Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в четвертьфинале Уимблдона в парном разряде.

Веснина является победительницей Roland Garros (2013), US Open (2014) и Уимблдона (2017) в паре с Екатериной Макаровой. Также Веснина и Макарова выиграли золотые медали на Олимпиаде 2016 года. Лучшим результатом Кудерметовой на турнирах Большого шлема в парном разряде является выход в полуфинал US Open 2020 года с Анной Блинковой.

В одиночном разряде 34-летняя Веснина во втором круге Уимблдона проиграла американке Кори Гауфф (4:6, 3:6). 24-летняя Кудерметова в первом круге уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (6:3, 1:6, 9:11).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.