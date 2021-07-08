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Евро-2020

Стерлинг назвал "чистым" заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами

Гарри Кейн не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании и забил победный мяч в игре
Рахим Стерлинг AP/Frank Augstein
Описание
Рахим Стерлинг
© AP/Frank Augstein

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что пенальти, который он заработал в полуфинале чемпионата Европы, был назначен верно. Комментарий игрока после встречи со сборной Дании приводит портал The Athletic.

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В четверг англичане победили в дополнительное время сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы (2:1). Стерлинг заработал пенальти, после которого Гарри Кейн принес английской команде победу ударом с добивания на 104-й минуте.

"Я вошел в штрафную, и он [Йоаким Мехле] выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был "чистый" пенальти", - сказал Стерлинг.

В финале сборная Англии 11 июля на "Уэмбли" сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.

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