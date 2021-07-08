Трехкратный призер чемпионатов мира по настольному теннису Самсонов завершил карьеру

ТАСС, 8 июля. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по настольному теннису белорус Владимир Самсонов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Белоруской федерации настольного тенниса.

45-летний спортсмен принял решение завершить карьеру из-за травмы, которая не позволит ему выступить на Олимпийских играх в Токио.

Самсонов является обладателем двух серебряных (1995, 1997) и одной бронзовой (1999) медали чемпионатов мира. В его активе также три победы на Кубках мира (1999, 2001, 2009) и шесть - на чемпионатах Европы. На момент завершения карьеры Самсонов занимал 29-е место в мировом рейтинге. Он на протяжении 20 лет входил в топ-10 рейтинга.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Самсонов занял четвертое место, четвертьфинальный матч того турнира против представляющего Германию Дмитрия Овчарова Самсонов выиграл со сломанным ребром, однако в полуфинале и в партии за третье место победить не сумел. В 2020 году он был избран вице-президентом Европейского союза настольного тенниса.