Матч звезд Континентальной хоккейной лиги в 2022 году пройдет в Челябинске

ТАСС, 8 июля. Челябинск примет Неделю звезд хоккея в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В 2021 году Неделя звезд хоккея должна была пройти в Риге, но была отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Рига отказалась проводить мероприятие в 2022 году.

"Спустя девять лет Матч звезд КХЛ возвращается в Челябинск, но уже в формате Недели звезд хоккея, - сказал глава лиги Алексей Морозов. - Челябинск - это особенный город для нашего хоккея, здесь все живет любимой нами игрой, а имен, которых он дал отечественному хоккею, не перечесть. Команда "Трактор" успешно выступает в КХЛ, а нынешняя трансферная кампания делает ее одним из фаворитов ближайшего чемпионата, что безусловно скажется на интересе болельщиков".

"В системе клуба "Трактор" в этом сезоне восстановлена женская профессиональная команда, успешно выступает команда в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), созданы все условия для детского хоккея. Клуб и регион выстроили хоккейную вертикаль. Мы благодарны руководству Челябинской области, клубу "Трактор" за желание и готовность стать соорганизаторами титульного мероприятия КХЛ. Уверен, вместе мы проведем великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков", - добавил Морозов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил уверенность в том, что регион на самом высоком уровне проведет Неделю звезд хоккея. "Я считаю, что у нас самый хоккейный регион в стране, - сказал он журналистам. - Вы знаете, мы обновляем и арену, будут некие сюрпризы внутри в этом году. Мы занимаемся городом, ждем гостей. Уверен, что Челябинск, Челябинская область на самом высоком уровне проведут Неделю звезд".

"Челябинск уже проводил Неделю звезд КХЛ в 2013 году. И 2013 год был одним из самых успешных для "Трактора", в этом есть некий символизм. Мы рассчитываем, что сезон-2021/22 будет успешным и удачным для "Трактора", - добавил глава региона.

О Матче звезд КХЛ

Неделя звезд хоккея в Челябинске начнется 8 января с Матча звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), 9 января пройдет Кубок вызова МХЛ, а 15 и 16 января состоятся мастер-шоу и Матч звезд КХЛ соответственно.

Матч звезд КХЛ проходит с 2009 года. Четыре раза он проводился вне России: в 2010 году - в Минске, в 2012-м - в Риге, в 2014-м - в Братиславе, в 2018-м - в Астане. В России Матч звезд КХЛ проходил в Москве (2009, 2016, 2020), Санкт-Петербурге (2011), Челябинске (2013), Сочи (2015), Уфе (2017) и Казани (2019).