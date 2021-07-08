Футболист "Спартака" Соболев рассказал о своем моральном состоянии после Евро

ТАСС, 8 июля. Нападающему сборной России и московского футбольного клуба "Спартак" Александру Соболеву требовался моральный отдых после чемпионата Европы. Об этом рассказал сам игрок, чей комментарий приводит пресс-служба красно-белых.

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в пле-офф.

"Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в "Спартак" и начать тренироваться, - сказал Соболев. - Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером, все прошло отлично, мне понравилось. Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало, а вот морально отдохнуть было нужно. На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться".

Соболев также рассказал о разговоре с новым главным тренером "Спартака" португальцем Руем Виторией. "После занятия главный тренер подозвал меня, [Романа] Зобнина и [Георгия] Джикию, объяснил, что поначалу будет тяжеловато, но через несколько дней все должно быть нормально: подтянемся к остальным, - сказал футболист. - Впереди интересный сезон, сколько я забью - второй вопрос. Главное желание - завоевать титул и поднять трофей над головой".

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с 2020 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 24 матчах в различных турнирах, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. На чемпионате Европы Соболев провел два матча.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Московский клуб в первом туре нового сезона чемпионата России 24 июля на выезде сыграет с казанским "Рубином".