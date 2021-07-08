МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Татьяна Ардабьева избрана президентом Европейской конфедерации современного пятиборья на конгрессе, который состоялся в четверг в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСПР.

"Президентом Европейской конфедерации современного пятиборья единогласно избрана генеральный секретарь Федерации современного пятиборья России Татьяна Александровна Ардабьева. Она же, таким образом, автоматически станет членом исполкома Международного союза современного пятиборья", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Отчетно-выборный конгресс проходил в смешанном режиме. Значительная часть делегатов находилась непосредственно в зале, оставшиеся принимали участие в работе конгресса удаленно.

До 2021 года президентом Европейской конфедерации современного пятиборья являлся еще один россиянин - олимпийский чемпион 2000 года Дмитрий Сватковский.