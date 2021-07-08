Николаев: арбитр полуфинала Евро Англия - Дания ошибся, назначив пенальти

В среду сборная Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграла в дополнительное время команду Дании со счетом 2:1 и вышла в финал первенства Европы. На 104-й минуте Маккели назначил пенальти в ворота датчан. Форвард английской команды Рахим Стерлинг прошел в штрафную, где его сбил Йоаким Мехле. Нападающий Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, но забил после того, как голкипер Каспер Шмейхель отразил удар.

"Первое, на что я обращаю внимание, это позиция арбитра, в том моменте Маккели оказался в идеальной позиции, он видел эпизод очень хорошо, - сказал Николаев. - Мы не можем отрицать контакт ноги Мехле с ногой Стерлинга, он есть, но, на мой взгляд, вызывает вопросы, явился ли этот контакт причиной падения, потому что защитник не делал акцентированного движения для нарушения, его движение было естественным в ситуации с сопровождением игрока. Второй контакт был в той фазе, когда Стерлинг уже падал".

"Мне кажется, что этот пенальти сомнительный, нужно было продолжить игру. На мой взгляд, это не пенальти. Мы видим контакт защитника и нападающего, но насколько этот незначительный контакт явился причиной падения Стерлинга, вызывает у меня вопрос. Поэтому, на мой взгляд, стоило продолжить игру и не назначать пенальти", - добавил собеседник агентства.

Николаев рассказал, что судьи системы видеоассистента рефери (VAR) могли вмешаться, но не увидели очевидной ошибки. "Арбитр увидел контакт и принял такое решение, он так посчитал. Если бы контакта не было, то VAR вмешался бы, но падение немного не соответствует ни по динамике, ни по биомеханике тому характеру контакта нападающего и защитника. Поскольку арбитр находился в хорошей позиции, VAR не нашел в этом очевидную ошибку, поэтому согласился с арбитром", - заключил Николаев.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Сборная Англии в финальном матче сыграет с командой Италии на "Уэмбли". Встреча начнется в 22:00 мск.