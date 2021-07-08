Определились соперники команды России по группе на чемпионате мира по пляжному футболу

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники".

ТАСС, 8 июля. Соперниками команды России на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу станут сборные Парагвая, США и Японии. Жеребьевка турнира прошла в четверг.

Команда России примет участие в чемпионате мира на правах страны - хозяйки турнира. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. В среду в пресс-службе чемпионата мира сообщили ТАСС, что на форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Во вторник стало известно, что сборная Украины отказалась принимать участие в чемпионате мира в Москве. Украинцев на турнире заменит команда Швейцарии, которая сыграет в группе C со сборными Белоруссии, Бразилии и Сальвадора.

Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии. На предстоящем турнире португальцы выступят в группе D, в которой встретятся с командами Омана, Сенегала и Уругвая. В группе B сыграют сборные Испании, Мозамбика, ОАЭ и Таити.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).