Первая ракетка мира Барти вышла в финал Уимблдона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла немку Анжелику Кербер в полуфинальном матче Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу 25-летней Барти. В финале австралийская теннисистка сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (второй номер посева) и чешкой Каролиной Плишковой (8).

Барти является победительницей Roland Garros 2019 года. На счету австралийской спортсменки 11 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кербер 33 года, она была посеяна на турнире под 25-м номером. Немка занимает 28-е место в рейтинге WTA, она является победительницей Открытых чемпионатов Австралии (2016) и США (2016), а также Уимблдона (2018). На счету Кербер 13 титулов WTA.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропускает нынешний турнир из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.