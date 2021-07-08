Нидерландец Кёйперс назначен главным арбитром на финал Евро

ТАСС, 8 июля. Судейская бригада во главе с нидерландским арбитром Бьорном Кёйперсом обслужит финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Кёйперсу будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде, видеоассистентом - немец Бастиан Данкерт.

На текущем турнире Кёйперс в качестве главного арбитра отработал две встречи группового этапа: Дания - Бельгия (1:2) и Словакия - Испания (0:5), а также четвертьфинальный матч между командами Чехии и Дании (1:2). В той встрече четвертым арбитром выступил россиянин Сергей Карасев.

Встреча команд Италии и Англии пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" (начало - 22:00 мск).