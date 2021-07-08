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Тур де Франс

Немецкий велогонщик Политт выиграл 12-й этап "Тур де Франс"

Спортсмен преодолел дистанцию 159,4 км за 3 часа 22 минуты 12 секунд
Нильс Политт (в центре) EPA-EFE/Christophe Ena
Описание
Нильс Политт (в центре)
© EPA-EFE/Christophe Ena

ТАСС, 8 июля. Немец Нильс Политт, представляющий команду Bora-Hansgrohe, стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Политт преодолел дистанцию 159,4 км за 3 часа 22 минуты 12 секунд. Второе место занял испанец Иманоль Эрвити (+0.31) из команды Movistar, третьим стал австралиец Харри Суини (+0.31) из Lotto Soudal.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 13-й этап протяженностью 219,9 км пройдет 9 июля.

В общем зачете после 12 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education - Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

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