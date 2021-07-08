Диего Симеоне продлил контракт с футбольным клубом "Атлетико"

Контракт с 51-летним специалистом и его тренерским штабом рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате Испании, это чемпионство стало для клуба вторым под руководством аргентинца (2014, 2021). Также Симеоне в качестве главного тренера "Атлетико" выигрывал Кубок Испании, Суперкубок Испании и по два раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В 2014 и 2016 годах клуб выходил в финал Лиги чемпионов, оба раза команда уступила мадридскому "Реалу".