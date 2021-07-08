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Футбол в Испании

Диего Симеоне продлил контракт с футбольным клубом "Атлетико"

Специалист возглавляет испанскую команду с 2011 года, новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2023/24
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Аргентинец Диего Симеоне продлил соглашение с испанским футбольным клубом "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

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Контракт с 51-летним специалистом и его тренерским штабом рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате Испании, это чемпионство стало для клуба вторым под руководством аргентинца (2014, 2021). Также Симеоне в качестве главного тренера "Атлетико" выигрывал Кубок Испании, Суперкубок Испании и по два раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В 2014 и 2016 годах клуб выходил в финал Лиги чемпионов, оба раза команда уступила мадридскому "Реалу".

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