Баскетболист Воронцевич подписал контракт с УНИКСом

ТАСС, 9 июля. Российский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с форвардом Андреем Воронцевичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Андрей Воронцевич в составе УНИКСа ⠀ Контракт с форвардом рассчитан по системе 1+1. pic.twitter.com/2v5MIwIet3

Последним клубом россиянина был "Нижний Новгород", который он покинул после завершения прошедшего сезона Единой лиги ВТБ.

В июне нападающий в составе сборной России играл на олимпийском квалификационном турнире. Он провел два матча, в среднем набирая 14 очков. Россияне заняли последнее, третье место в отборочной группе, проиграв мексиканцам (64:72) и немцам (67:69), и не смогли отобраться на Олимпиаду в Токио.

Воронцевичу 33 года, он является девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России. В составе национальной команды форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.