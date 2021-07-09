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Единая лига ВТБ

Баскетболист Воронцевич подписал контракт с УНИКСом

Соглашение рассчитано по формуле 1+1, ранее спортсмен выступал за "Нижний Новгород"
Андрей Воронцевич (справа) Михаил Александров/ТАСС
Описание
Андрей Воронцевич (справа)
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Российский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с форвардом Андреем Воронцевичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт баскетболиста с казанским клубом рассчитан по системе 1+1.

Последним клубом россиянина был "Нижний Новгород", который он покинул после завершения прошедшего сезона Единой лиги ВТБ.

В июне нападающий в составе сборной России играл на олимпийском квалификационном турнире. Он провел два матча, в среднем набирая 14 очков. Россияне заняли последнее, третье место в отборочной группе, проиграв мексиканцам (64:72) и немцам (67:69), и не смогли отобраться на Олимпиаду в Токио.

Воронцевичу 33 года, он является девятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ, трехкратным чемпионом Евролиги, двукратным обладателем Кубка России. В составе национальной команды форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.

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