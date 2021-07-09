Футболист "Аланьяспора" Бабакар потерял сознание на тренировке

ТАСС, 9 июля. Нападающий турецкого футбольного клуба "Аланьяспор" Кума Бабакар почувствовал себя плохо на тренировке и потерял сознание. Об этом сообщает портал Football Italia .

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По информации источника, причиной потери сознания 28-летнего игрока стал сердечный спазм.

Сенегальцу немедленно оказали первую помощь, позднее он был доставлен в больницу. Сообщается, что жизни футболиста ничего не угрожает, а его состояние стабильно.

Бабакару 28 лет, он был арендован "Аланьяспором" у итальянского "Сассуоло" в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 28 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну голевую передачу.