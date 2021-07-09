Четырехкратный победитель Лиги чемпионов Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре

ТАСС, 9 июля. Испанец Хави, возглавляющий катарский футбольный клуб "Аль-Садд", признан лучшим тренером национального чемпионата по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Садда".

Команда под руководством бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Испании стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны. Лучшим игроком сезона был признан полузащитник "Аль-Садда" Санти Касорла. Он сыграл в 20 матчах национального чемпионата, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Хави 41 год, он тренирует "Аль-Садд" с 2019 года, за это время команда под руководством испанца также выиграла Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании (сезоны-1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15), три Кубка Испании (сезоны-2008/09, 2011/12, 2014/15) и четыре Лиги чемпионов (сезоны-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010), а также серебряным призером Олимпийских игр (2000). С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру.