На Олимпиаде в Токио выступят 46 спортсменов из Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Гонконг направит на летние Олимпийские игры в Токио команду в составе 46 спортсменов. Об этом сообщает радиостанция Ар-ти-эйч-кей.

Это крупнейшая делегация Гонконга на летние Олимпийские игры с 1988 года. В Олимпиаде в Сеуле принимали участие 48 гонконгских спортсменов.

Флаг этого специального административного района КНР на церемонии открытия Олимпиады вдвоем понесут бадминтонистка Се Инсюэ и фехтовальщик Чжан Цзялан. В общей сложности гонконгские атлеты будут участвовать в 13 видах спорта.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Жители Гонконга смогут смотреть состязания бесплатно по пяти местным телеканалам. Власти региона впервые самостоятельно приобрели права на их трансляцию.