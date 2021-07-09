AP: чемпион мира по боксу Фьюри заразился коронавирусом

ТАСС, 9 июля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источники.

24 июля Фьюри должен был провести третий поединок против американца Деонтея Уайлдера. По информации АП, бой будет перенесен на осень.

Ранее портал ESPN сообщил, что коронавирусом также заразились несколько человек из тренировочного лагеря Фьюри, а поединок против Уайлдера перенесут на 9 октября.

22 февраля 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун. В первом поединке, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.

Уайлдеру 35 лет, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его 10 раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.