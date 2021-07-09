Команда России по гребному слалому прибыла в Японию для подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Команда России по гребному слалому в пятницу прибыла в Японию для участия в тренировочных мероприятиях перед стартующей 23 июля Олимпиадой. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Максим Образцов.

Соревнования по гребному слалому на Олимпийских играх пройдут с 25 по 30 июля. В Японии российскую команду будут представлять Павел Эйгель и Алсу Миназова под руководством главного тренера Жан-Ива Шётана и старшего тренера Образцова.

"Мы только что прилетели, все отлично. Сразу после аэропорта отправимся в отель. Там мы будем жить до 19 июля, после чего заедем в Олимпийскую деревню. Наши тренировки будут проходить в том же канале, где во время Игр состоятся соревнования", - сказал Образцов.

"В аэропорту нас ждет сдача тестов на ковид, завтра уже в отеле еще раз должны протестировать. И если все пройдет нормально, то мы после этого получим возможность тренироваться", - продолжил тренер.

Образцов заметил, что предстоящее тренировочное мероприятие будет общим для спортсменов из всех стран. "Мы все вместе будем несколько дней готовиться к Олимпиаде в одном месте с соблюдением всех строгих антиковидных требований. Будем жить в так называемом "пузыре" в условиях полной изоляции без контактов с другими. У нас все хорошо, все готовы", - заключил он.

2 июля в Японию для подготовки к Олимпиаде приехала команда России по гребному спорту.