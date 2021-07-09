Сибирский международный марафон в Омске перенесен на 12 сентября

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Сибирский международный марафон (SIM-2021), который должен был пройти в Омске 7 августа, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки перенесен на 12 сентября 2021 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации марафона.

Сибирский международный марафон, который проводится при поддержке правительства Омской области, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года.

"По результатам проведенных консультаций и согласований с органами исполнительной власти региона, Всероссийской федерацией легкой атлетики и Минспортом России принято решение провести SIM-2021 в статусе Кубка России по марафону 12 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Организаторы отметили, что дополнительный месяц на подготовку марафона позволит сделать его масштабнее, ярче и эмоциональнее. "А у наших участников в плане подготовки появилось несколько недель для проработки выносливости, скорости и тренировки силы воли, причем в комфортный для бега летний период. Для кото-то это станет шансом пересмотреть свои возможности, оценить по-новому уровень подготовки и заявиться на более длинную дистанцию, бросить вызов себе и пробежать вместо десяти километров полумарафон, а, может быть, замахнуться на главную дистанцию SIM-2021", - подчеркнула пресс-служба.

Власти Омской области 6 июля приняли решение отменить массовые мероприятия на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируется более 300 новых случаев заражения.