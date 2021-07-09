"Динамо" объявило о подписании контракта с футболистом Бальбуэной

29-летний парагваец перешел из английского "Вест Хэма" в "Динамо" на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на четыре года.

"Динамо" по итогам сезона-2020/21 заняло седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков в 30 турах, и не выступит в следующем сезоне в еврокубках.

В прошедшем сезоне Бальбуэна принял участие в 18 играх за "Вест Хэм" в различных турнирах, в которых забил один гол. Также защитник выступал за парагвайские "Серро Портеньо", "Рубио Нью", "Насьональ", "Либертад" и бразильский "Коринтианс". В составе сборной Парагвая Бальбуэна принял участие в 17 играх, но не отметился результативными действиями.