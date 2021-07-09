{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Динамо" объявило о подписании контракта с футболистом Бальбуэной

Соглашение с 29-летним парагвайским защитником рассчитано на четыре года
Фабиан Бальбуэна (слева) EPA-EFE/Kirsty Wigglesworth
Описание
Фабиан Бальбуэна (слева)
© EPA-EFE/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

29-летний парагваец перешел из английского "Вест Хэма" в "Динамо" на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на четыре года.

"Динамо" по итогам сезона-2020/21 заняло седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 50 очков в 30 турах, и не выступит в следующем сезоне в еврокубках.

В прошедшем сезоне Бальбуэна принял участие в 18 играх за "Вест Хэм" в различных турнирах, в которых забил один гол. Также защитник выступал за парагвайские "Серро Портеньо", "Рубио Нью", "Насьональ", "Либертад" и бразильский "Коринтианс". В составе сборной Парагвая Бальбуэна принял участие в 17 играх, но не отметился результативными действиями.

Теги
Российский футбол
Олимпиада в Токио
Дети не будут сопровождать спортсменов при их появлении на стадионах Олимпиады в Токио
Ранее предполагалось, что каждый атлет, появляясь на стадионе, должен был держать за руку ребенка или идти рядом с ним
Читать полностью