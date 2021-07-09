Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом"

"Рад возможности продолжить карьеру в клубе и республике, которые могу назвать родными для себя, - сказал Зарипов. - Благодарен руководству за оказанное доверие и сделаю все возможное, чтобы в следующем сезоне мы пришли к своей цели. У меня есть силы и эмоции, вместе с командой я хочу еще раз поднять над головой Кубок Гагарина. Уверен, что нашему коллективу по силам любые вершины".

Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин считает продление контракта с Зариповым большим событием и для клуба, и для всего Татарстана. "Зарипов для клуба и республики - больше, чем просто игрок, - сказал Валиуллин. - Мы давно знакомы друг с другом и рады, что нашли взаимопонимание по всем вопросам, Данис понимает свою роль и во всем пошел нам навстречу. "Ак Барс" для него - родной клуб, и мы знаем, что Данис сделает все, чтобы помочь команде добиться поставленных целей".

Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год, в 2017 нападающий вернулся в казанский клуб. Вместе с "Ак Барсом" Зарипов трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах, в которых набрал 23 (7 голов + 16 результативных передач) очка. С 2013 по 2017 год игрок выступал за магнитогорский "Металлург", с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), а также обладателем серебряной (2015) и бронзовой (2007) медалей мировых первенств.