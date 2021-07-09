В оргкомитете ЧМ по футболу в Катаре считают, что турнир объединит Ближний Восток

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Предстоящий в ноябре-декабре 2022 года чемпионат мира по футболу в Катаре должен объединить страны Ближнего Востока. Такое мнение высказал генеральный директор оргкомитета Нассер Аль-Хатер, чьи слова приводит пресс-служба оргкомитета соревнований.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

"Осталось 500 дней - это значит, мы совсем близко. Мы готовимся уже 10 лет, и это будет самое масштабное событие, которое когда-либо происходило на Ближнем Востоке, - сказал Аль-Хатер. - Оно объединит наш регион и оставит яркий след в мировой истории. Мы приближаемся к старту чемпионата мира и уверены, что предвкушение футбольного праздника будет только усиливаться с каждым днем".

"Компактный формат чемпионата мира - возможно, самая позитивная черта предстоящего турнира. Болельщикам не нужно будет следовать за своей командой из города в город. Это позволит значительно сэкономить на перелетах, и у всех будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой и катарским гостеприимством", - добавил он.

Строительство инфраструктуры чемпионата мира завершено на 95%, все стадионы будут готовы к концу года.