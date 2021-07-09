Пумпянский: совет директоров "Урала" хочет, чтобы клуб боролся за место в еврокубках

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председателю совета директоров екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Дмитрию Пумпянскому хотелось бы, чтобы клуб боролся за попадание в еврокубки в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, московский "Спартак", ставший вторым, начнет свой путь с третьего квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России и занявший третье место в таблице РПЛ московский "Локомотив" выступит на групповой стадии Лиги Европы. Казанский "Рубин", финишировавший четвертым, и занявший пятое место "Сочи" начнут путь в еврокубках с третьего и второго квалификационного раунда Лиги конференций соответственно.

"На самом деле про цели и задачи "Урала" на сезон лучше спрашивать непосредственно у руководства клуба, - сказал Пумпянский. - Любая спортивная команда ставит задачу побеждать и добиваться максимально возможных результатов. Поэтому мы были бы рады, если бы "Урал" смог бороться в предстоящем сезоне РПЛ за место в еврокубках. Мы как члены совета директоров, я как председатель буду всецело этому помогать".

"Это все-таки спорт, случится это или нет, но с точки зрения необходимых поддержки и материально-технического обеспечения Свердловская область и губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев, спонсоры делают все возможное, что в их силах на сегодняшний день. Конечно, нам бы хотелось, чтобы футбольный клуб "Урал" когда-нибудь повторил успех, которого добился мини-футбольный клуб "Синара", который выиграл чемпионат России и будет защищать интересы нашей страны в еврокубках", - добавил Пумпянский.

"Урал" занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ в прошлом сезоне, набрав 34 очка в 30 турах. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата России с сезона-2013/14. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.