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Олимпиада в Токио

Тарпищев: российские теннисисты способны завоевать золото Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У Федерации тенниса России (ФТР) нет медального плана на предстоящие Олимпийские игры, но российская команда способна завоевать как минимум одну золотую медаль. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

В женском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, Дарья Касаткина отказалась от участия в соревнованиях. В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Звонарева выступит вместе с Еленой Весниной, Кудерметова - с Павлюченковой, в мужском парном Рублев сыграет с Хачановым, Медведев - с Карацевым.

"У нас нет медального плана на Токио - в современном теннисе слишком большая конкуренция, и предсказать, как сложатся соревнования, сложно. Но мы ориентируемся минимум на одну золотую медаль", - сказал Тарпищев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
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