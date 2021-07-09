Тарпищев: российские теннисисты способны завоевать золото Олимпиады в Токио

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У Федерации тенниса России (ФТР) нет медального плана на предстоящие Олимпийские игры, но российская команда способна завоевать как минимум одну золотую медаль. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

В женском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, Дарья Касаткина отказалась от участия в соревнованиях. В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Звонарева выступит вместе с Еленой Весниной, Кудерметова - с Павлюченковой, в мужском парном Рублев сыграет с Хачановым, Медведев - с Карацевым.

"У нас нет медального плана на Токио - в современном теннисе слишком большая конкуренция, и предсказать, как сложатся соревнования, сложно. Но мы ориентируемся минимум на одну золотую медаль", - сказал Тарпищев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.