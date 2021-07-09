Определились соперники по группе баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" в Еврокубке

ТАСС, 9 июля. Соперниками российского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" на групповом этапе Еврокубка в сезоне-2021/22 в группе А станут "Андорра", сербский "Партизан", испанский "Ховентут", литовский "Литкабелис", итальянский "Тренто", французский "Метрополитан", турецкий "Тюрк Телеком", немецкий "Гамбург", польский "Шлёнск". Жеребьевка турнира прошла в пятницу.

В новом сезоне формат Еврокубка изменится, участие примут 20 команд, а не 24. Клубы были поделены на две группы по десять команд, которые проведут регулярный чемпионат в два круга. Команды, занявшие с первого по восьмое места, выйдут в плей-офф Еврокубка. Все игры плей-офф будут проводиться в формате одного матча, чемпион и серебряный призер турнира в следующем сезоне сыграют в Евролиге.

Планируется, что новый сезон Еврокубка начнется 20 октября и завершится к середине - концу мая 2022 года.

Действующим победителем Еврокубка является клуб чемпионата Франции "Монако", обыгравший в финальной серии казанский УНИКС со счетом 2-0. "Локомотив-Кубань" в прошедшем сезоне выбыл из розыгрыша Еврокубка на стадии четвертьфинала, проиграв УНИКСу cо счетом 1-2 в серии.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. Самым титулованным клубом является испанская "Валенсия" (4 победы). "Локомотив-Кубань" становился победителем Еврокубка в сезоне-2012/13.