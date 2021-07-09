Экипажу Карякина необходимо более 20 млн рублей для участия в ралли "Дакар" в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Экипажу россиянина Сергея Карякина необходимо более 20 млн рублей, чтобы принять участие в ралли-марафоне "Дакар" в следующем году. Об этом гонщик сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу.

Ралли-марафон "Дакар" в 2022 году пройдет с 2 по 14 января в Саудовской Аравии. Гонка стартует в Хаиле и завершится в Джидде.

"Мы активно прорабатываем с партнерами возможность участия в "Дакаре". Финансирование - это одна из основных задач, которая стоит перед нами. Нужно больше 20 млн рублей, из которых 11 млн рублей - это стартовый взнос", - сказал Карякин.

В 2021 году победитель "Дакара-2017" Карякин занял 23-е место в общем зачете.