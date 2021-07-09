Торжественная передача знамени ГТО состоялась в фан-зоне Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи знамени ГТО Московскому району Санкт-Петербурга от Невского района прошла на главной сцене фан-зоны чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Заместитель главы администрации Невского района Антон Рудаков передал знамя ГТО исполняющей обязанности главы администрации Московского района Александре Захаровой. Церемония состоялась в рамках фестиваля-эстафеты "Комплекс ГТО - возрождая традиции", который проходит в Санкт-Петербурге с марта, когда Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс отметил 90-летие.

В мероприятии принял участие вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин. С показательной программой выступили воспитанницы отделения спортивной аэробики спортивной школы олимпийского резерва №2 Невского района - команда Федерации чирлидинга Санкт-Петербурга Vertigo, неоднократные победители международного турнира по чирлидингу "Северная Пальмира", а также серебряные призеры Кубка Европы в Париже.

Частью церемонии стало награждение золотыми знаками отличия почетных участников движения ВФСК ГТО.

8 и 9 июля центр тестирования ВФСК ГТО Невского района Санкт-Петербурга в рамках программы работы фан-зоны организовал размещение площадки ГТО, на которой было протестировано более 700 участников.