Россиянки заняли второе место на чемпионате Европы по пятиборью в командном зачете

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки завоевали серебряные медали чемпионата Европы по современному пятиборью в командном зачете. Турнир проходит в Нижнем Новгороде.

Пятиборец Лифанов заявил, что процесс выступления на чемпионате Европы важнее медали

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Россиянки набрали 3 900 очков. Первое место заняла команда Венгрии (4 010 очков), третьими стали итальянки (3 845). В командных соревнованиях учитываются результаты трех лучших спортсменок каждой страны.

В индивидуальных соревнованиях лучшей из россиянок стала Гульназ Губайдуллина, занявшая четвертое место и набравшая 1 332 очка. Аделина Ибатуллина заняла шестое место (1 326 очков), София Козлова - 18-е (1 242), Анастасия Чистякова - 23-е (1 010). Победу одержала представительница Литвы Ева Серапинайте (1 376). Второе место заняла Бланка Гузи из Венгрии (1 369), третьей стала ее соотечественница Шаролта Шимон - 1 361.

Чемпионат Европы проходит с 5 по 11 июля. В турнире принимают участие представители 16 стран.