Пятиборка Губайдуллина заявила, что готова "драться и кусаться" ради олимпийской медали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2017 года по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина намерена показать максимальный результат на Олимпийских играх в Токио и сделает все возможное для того, чтобы выступить в Японии достойно. Об этом Губайдуллина сообщила журналистам.

На чемпионате Европы, который проходит в Нижнем Новгороде, Губайдуллина заняла четвертое место в личном первенстве и второе - в командном. "Сегодня я максимально близко отрабатывала то, что должна буду сделать на Олимпиаде. Я понимаю, что мне над каждым видом нужно еще работать, а на старт нужно приехать максимально готовым и максимально сосредоточенным. Нужно драться и кусаться, не обращая внимания на то, что происходит вокруг", - подчеркнула спортсменка.

"Ты должен быть максимально готовым к борьбе. Ставлю перед собой задачу сделать в Токио все максимально хорошо. А во что это все в итоге выльется, там увидим", - продолжила Губайдуллина.

Спортсменка посетовала, что непривычное размещение номеров на стойках для стрельбы на чемпионате Европы немного сбило ее с толку. "Думаю, что я могла сегодня забежать и в призы, если бы все было как обычно. А из-за моей глупой ошибки, когда я пробежала свой рубеж, потеряла много времени", - сказала Губайдуллина.

"Сегодня я настраивалась на большее, что и помешало мне в итоге хорошо выступить. Сегодня я завалила полностью фехтование, из-за чего очень расстроилась. Но, с другой стороны, я понимаю, что пусть лучше эта неудача случится сейчас, чем позже на Олимпиаде", - заключила россиянка.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.