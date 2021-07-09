Футболист ЦСКА Шкурин перешел в киевское "Динамо" на правах аренды

Шкурин будет выступать за украинскую команду до окончания сезона-2021/22. Как сообщает пресс-служба "Динамо", киевский клуб после завершения срока действия арендного соглашения будет иметь право выкупа футболиста. Контракт белорусского нападающего с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года.

Игрок выступает за армейцев с 2020 года. В завершившемся чемпионате России 21-летний форвард провел девять матчей, в которых забил три мяча. Ранее Шкурин играл за белорусские "Витебск" и "Энергетик-БГУ". В чемпионате Белоруссии 2019 года он забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках. Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины и обладателем кубка страны. Команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.