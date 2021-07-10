Агент Лунева уверен, что у вратаря будут шансы проявить себя в "Байере"

ТАСС, 10 июля. Новичок германского футбольного клуба "Байер" российский вратарь Андрей Лунев обязательно получит шанс проявить себя. Такое мнение высказал агент россиянина Денис Сарсания, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Лунев перешел в "Байер" на правах свободного агента, подписав с германской командой контракт на два года.

Основным вратарем "Байера" является финн Лукаш Градецки. "Насколько понимаю, все будет зависеть от того, как оба голкипера себя будут проявлять. Уверен, что шанс у Лунева будет, а дальше все зависит от него. Конкуренции он не боится", - заявил Сарсания.

"Байер" - тот вариант, который оказался наиболее интересным, - сказал Сарсания. - Нас предложение не удивило, Андрей - замечательный парень и очень сильный вратарь. А что не поехал на Евро - это решение тренерского штаба, им было отвечать за результат, они за него и ответили, при этом я не говорю, что Лунев сильнее других вратарей сборной, обязательно играл бы и вытащил Россию из группы. Никто не знает. Хотя наше субъективное мнение: из кандидатов в сборную Лунев - номер один в стране, но Черчесов так посчитал, значит, так тому и быть".

Также Сарсания рассказал, какие клубы проявляли интерес к Луневу. "Конкретика была от "Мальорки", турецкого "Адана Демирспор", из английского "Мидлсбро". Буквально вчера звонили из итальянского клуба "Дженоа", - заявил агент вратаря.

С декабря 2016 года Лунев играл за петербургский "Зенит", до этого он выступал за "Уфу", раменский "Сатурн", "Калугу", "Истру" и московское "Торпедо". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020).