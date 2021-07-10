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Футбол в Германии

Агент Лунева уверен, что у вратаря будут шансы проявить себя в "Байере"

Россиянин подписал с германской командой контракт на два года

ТАСС, 10 июля. Новичок германского футбольного клуба "Байер" российский вратарь Андрей Лунев обязательно получит шанс проявить себя. Такое мнение высказал агент россиянина Денис Сарсания, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Лунев перешел в "Байер" на правах свободного агента, подписав с германской командой контракт на два года.

Основным вратарем "Байера" является финн Лукаш Градецки. "Насколько понимаю, все будет зависеть от того, как оба голкипера себя будут проявлять. Уверен, что шанс у Лунева будет, а дальше все зависит от него. Конкуренции он не боится", - заявил Сарсания.

"Байер" - тот вариант, который оказался наиболее интересным, - сказал Сарсания. - Нас предложение не удивило, Андрей - замечательный парень и очень сильный вратарь. А что не поехал на Евро - это решение тренерского штаба, им было отвечать за результат, они за него и ответили, при этом я не говорю, что Лунев сильнее других вратарей сборной, обязательно играл бы и вытащил Россию из группы. Никто не знает. Хотя наше субъективное мнение: из кандидатов в сборную Лунев - номер один в стране, но Черчесов так посчитал, значит, так тому и быть".

Также Сарсания рассказал, какие клубы проявляли интерес к Луневу. "Конкретика была от "Мальорки", турецкого "Адана Демирспор", из английского "Мидлсбро". Буквально вчера звонили из итальянского клуба "Дженоа", - заявил агент вратаря.

С декабря 2016 года Лунев играл за петербургский "Зенит", до этого он выступал за "Уфу", раменский "Сатурн", "Калугу", "Истру" и московское "Торпедо". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020).

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