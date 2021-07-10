{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Нижний Новгород" объявил о переходе аргентинского футболиста Масоэро

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на два года

ТАСС, 10 июля. Российский футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с аргентинским защитником Лукасом Масоэро. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Аргентинец перешел в "Нижний Новгород" на правах свободного агента, так как его контракт с болгарским "Локомотивом" из Пловдива завершился 1 июля. Его соглашение с российским клубом рассчитано на два года.

"У меня был отличный сезон, в чемпионате Болгарии мы заняли второе место, хотя это было непросто, - сказал защитник. - Я много слышал о российском футболе. В последние годы аргентинские футболисты стали играть в России, я следил за их выступлениями. В Болгарии смотрел матчи РПЛ (Российской премьер-лиги), знаю, что "Нижний Новгород" дебютирует в элитном дивизионе, буду рад помочь своей новой команде".

Масоэро 26 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 32 играх за болгарский клуб в различных турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В сезоне-2020/21 "Нижний Новгород" занял третье место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 88 очков в 42 матчах, и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в Тинькофф-РПЛ. Команда начнет новый сезон чемпионата России 26 июля домашним матчем с "Сочи".

Теги
Российский футбол
Олимпиада в Токио
Гимнаст Далалоян рассказал о шансах выступить на Олимпиаде
В апреле спортсмен перенес операцию из-за надрыва ахиллова сухожилия, но в итоге вошел в состав национальной команды на Игры в Токио
Гимнаст Далалоян рассказал о шансах выступить на Олимпиаде
Читать полностью