"Нижний Новгород" объявил о переходе аргентинского футболиста Масоэро

Аргентинец перешел в "Нижний Новгород" на правах свободного агента, так как его контракт с болгарским "Локомотивом" из Пловдива завершился 1 июля. Его соглашение с российским клубом рассчитано на два года.

"У меня был отличный сезон, в чемпионате Болгарии мы заняли второе место, хотя это было непросто, - сказал защитник. - Я много слышал о российском футболе. В последние годы аргентинские футболисты стали играть в России, я следил за их выступлениями. В Болгарии смотрел матчи РПЛ (Российской премьер-лиги), знаю, что "Нижний Новгород" дебютирует в элитном дивизионе, буду рад помочь своей новой команде".

Масоэро 26 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 32 играх за болгарский клуб в различных турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В сезоне-2020/21 "Нижний Новгород" занял третье место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 88 очков в 42 матчах, и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в Тинькофф-РПЛ. Команда начнет новый сезон чемпионата России 26 июля домашним матчем с "Сочи".