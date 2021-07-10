Гимнаст Далалоян рассказал о шансах выступить на Олимпиаде

ТАСС, 10 июля. Абсолютный чемпион мира 2018 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян надеется выступить как минимум в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Немов: гимнаст Далалоян будет очень нужен российской команде на Олимпиаде в Токио

Далалоян получил надрыв ахиллова сухожилия 16 апреля на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы. На следующий день спортсмен был прооперирован.

"Я уже могу на одной больной ноге встать на носочек, для меня это уже большой плюс. Уже могу со снаряда спрыгивать, хотя бы элементарные какие-то соскоки. Для меня главная цель сейчас - это восстановить хотя бы четыре снаряда с соскоками, чтобы можно было соревноваться в команде, - сказал Далалоян. - Это реальная задача, и сейчас я двигаюсь в этом направлении и чувствую из недели в неделю какой-то прогресс".

"Пока это очень шатко, это пока только надежды нашего руководства и мои", - ответил Далалоян на вопрос о шансах выступить на предстоящей Олимпиаде.

В июне тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике огласил состав национальной команды на Олимпиаду. Помимо Далалояна в состав мужской команды вошли Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Владислав Поляшов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.