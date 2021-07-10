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ММА

Спарринг-партнер Макгрегора рассказал, что ирландец хочет вернуть чемпионский титул UFC

В ночь на воскресенье Конор Макгрегор проведет бой против американца Дастина Порье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор хочет вернуть себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал спарринг-партнер ирландца Константин Гнусарев.

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Макгрегор в ночь на воскресенье проведет бой против американца Дастина Порье. Победитель боя станет претендентом на титул чемпиона UFC.

"Он хочет вернуть себе титул. Несмотря на те достижения, которые у него есть, мотивация сейчас именно такая", - сказал Гнусарев.

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последний раз ирландец владел титулом чемпиона UFC в 2016 году.

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