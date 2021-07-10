Спарринг-партнер Макгрегора рассказал, что ирландец хочет вернуть чемпионский титул UFC

Спарринг-партнер Макгрегора заявил, что тот достаточно мотивирован для победы над Порье

Макгрегор в ночь на воскресенье проведет бой против американца Дастина Порье. Победитель боя станет претендентом на титул чемпиона UFC.

"Он хочет вернуть себе титул. Несмотря на те достижения, которые у него есть, мотивация сейчас именно такая", - сказал Гнусарев.

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последний раз ирландец владел титулом чемпиона UFC в 2016 году.